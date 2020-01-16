Источник сообщил о намерении премьера Греции встретиться с Хафтаром

АФИНЫ, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Греции Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в пятницу встретится в Афинах с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром , сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Мицотакис встретится с Хафтаром в 13.00 (14.00 мск) в своём офисе в парламенте", - сказал собеседник агентства.

Хафтар прибыл в Афины с не объявленным заранее визитом в четверг вечером. В пятницу в 9.20 запланирована его встреча с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, сообщил источник.

Встреча пройдёт накануне Берлинской конференции по Ливии. Грецию на конференцию отказались пригласить, несмотря на ее настойчивые просьбы.

Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Греция утверждает, что меморандум о морских зонах нарушает ее суверенные права и права на исключительную экономическую зону. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.