МИД назвал сроки нового раунда стратегического диалога с США

"Состоялся обмен оценками и мнениями по ситуации в области международной безопасности, рассмотрены подходы сторон к поддержанию стратегической стабильности и их соответствующие доктринальные установки, обсуждались перспективы контроля над вооружениями. В русле достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей условлено продолжить диалог по стратегической проблематике в данном формате, включая взаимодействие по определенным вопросам на уровне экспертов в ближайшем будущем", - говорится в сообщении МИД РФ.