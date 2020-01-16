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МИД назвал сроки нового раунда стратегического диалога с США
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РИА Новости

МИД назвал сроки нового раунда стратегического диалога с США

22:10 16.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый раунд консультаций России и США по стратегической стабильности на экспертном уровне пройдет уже в ближайшем будущем, заявили в четверг в МИД РФ.
В Вене 16 января прошел раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности на уровне замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и и.о заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
"Состоялся обмен оценками и мнениями по ситуации в области международной безопасности, рассмотрены подходы сторон к поддержанию стратегической стабильности и их соответствующие доктринальные установки, обсуждались перспективы контроля над вооружениями. В русле достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей условлено продолжить диалог по стратегической проблематике в данном формате, включая взаимодействие по определенным вопросам на уровне экспертов в ближайшем будущем", - говорится в сообщении МИД РФ.
При этом в госдепартаменте, комментируя прошедшую в Вене встречу, отметили, что стороны обсудили необходимость отхода от исключительно двустороннего формата решения проблем в этой сфере.
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Кристофер ФордМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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