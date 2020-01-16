Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.

"Сообщения <...> не соответствуют действительности. С начала действия режима прекращения огня ВКС боевых вылетов не осуществляют", — сказал он.

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, был введен с 14:00 9 января 2020 года.

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинции Алеппо, армейская авиация провела воздушную разведку.

Кроме того, за прошедший день через подконтрольный правительственным силам пункт пропуска Хабит в Алеппо, который работает с 13 января, вышли 82 человека.