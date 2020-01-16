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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T23:03+0300
https://ria.ru/20200116/1563517760.html
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/150107/72/1501077206_0:114:2200:1352_1036x0_80_0_0_95f4c1619644bd5d3b7c96d1dfd75726.jpg
РИА Новости

Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе

22:05 16.01.2020 (обновлено: 23:03 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.
"Сообщения <...> не соответствуют действительности. С начала действия режима прекращения огня ВКС боевых вылетов не осуществляют", — сказал он.
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Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, был введен с 14:00 9 января 2020 года.
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинции Алеппо, армейская авиация провела воздушную разведку.
Кроме того, за прошедший день через подконтрольный правительственным силам пункт пропуска Хабит в Алеппо, который работает с 13 января, вышли 82 человека.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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