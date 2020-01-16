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Россия и США продолжат консультации по стратегическому диалогу
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РИА Новости

Россия и США продолжат консультации по стратегическому диалогу

21:58 16.01.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США и РФ готовы к проведению дополнительных консультаций в рамках стратегического диалога, сообщил госдепартамент США.
Ранее в четверг в Вене прошло заседание двустороннего стратегического диалога по безопасности с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
"США и Россия намерены продолжать дополнительные консультации по мере необходимости", - сообщил госдепартамент по итогам прошедшей встречи.
Как сообщили в госдепартаменте, в пятницу 17 января Форд направится в Брюссель, где проинформирует о прошедших переговорах союзников США по НАТО.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности.
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