Россия и США продолжат консультации по стратегическому диалогу

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США и РФ готовы к проведению дополнительных консультаций в рамках стратегического диалога, сообщил госдепартамент США

Ранее в четверг в Вене прошло заседание двустороннего стратегического диалога по безопасности с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда

"США и Россия намерены продолжать дополнительные консультации по мере необходимости", - сообщил госдепартамент по итогам прошедшей встречи.

Как сообщили в госдепартаменте, в пятницу 17 января Форд направится в Брюссель, где проинформирует о прошедших переговорах союзников США по НАТО.