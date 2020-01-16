Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивило возвращение Украины в ПАСЕ.
Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Ассамблеи. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".
Пушков назвал это решение предсказуемым.
"Поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось", - написал он в твиттере.
Парламентарий предположил, что теперь украинские делегаты "как обычно, попытаются устроить в ПАСЕ новую обструкцию".
В сентябре прошлого года Киев официально отказался от участия в осенней сессии из-за возвращения российской делегации.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.