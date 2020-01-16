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Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
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РИА Новости

Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ

21:47 16.01.2020 (обновлено: 21:48 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивило возвращение Украины в ПАСЕ.
Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Ассамблеи. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".
Вадим Рабинович
15 января, 22:47
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Пушков назвал это решение предсказуемым.

"Поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось", - написал он в твиттере.

Парламентарий предположил, что теперь украинские делегаты "как обычно, попытаются устроить в ПАСЕ новую обструкцию".
В сентябре прошлого года Киев официально отказался от участия в осенней сессии из-за возвращения российской делегации.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян были восстановлены в полном объеме.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
165670217
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