Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ

Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Ассамблеи. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".

Пушков назвал это решение предсказуемым.

"Поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось", - написал он в твиттере.

Парламентарий предположил, что теперь украинские делегаты "как обычно, попытаются устроить в ПАСЕ новую обструкцию".

В сентябре прошлого года Киев официально отказался от участия в осенней сессии из-за возвращения российской делегации.