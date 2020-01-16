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Спецпосланник ООН не связывает затишье в Йемене с убийством Сулеймани
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РИА Новости

Спецпосланник ООН не связывает затишье в Йемене с убийством Сулеймани

21:40 16.01.2020
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 16 янв – РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря организации по Йемену Мартин Гриффитс не связывает затишье в конфликте в этой стране с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
Отвечая на вопрос о том, связано ли затишье в конфликте с устранением Сулеймани, Гриффитс сказал: "Нет, совсем нет. Я связываю это с волей ключевых игроков (в Йемене – ред.)".
Выступая в СБ ООН в четверг, Гриффитс заявил, что конфликт в Йемене переживает сейчас один из самых спокойных периодов за всю историю.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 01:25
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиАнсар АллаЙеменООНВ мире
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