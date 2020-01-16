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Медведев поговорил с премьером Белоруссии по телефону
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РИА Новости

Медведев поговорил с премьером Белоруссии по телефону

21:24 16.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пообщался по телефону с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым, отметив, что ценит его вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия, сообщается в четверг на сайте белорусского правительства.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку правительства Медведева. Ранее российский лидер ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства Российской Федерации, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "глава белорусского правительства выразил уверенность, что присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами".
"Румас от всей души пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья, благополучия, успехов на новом ответственном государственном посту", - подчеркивается в сообщении.
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Сергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияПолитика
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