Медведев поговорил с премьером Белоруссии по телефону

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи

МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пообщался по телефону с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым , отметив, что ценит его вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия, сообщается в четверг на сайте белорусского правительства.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку правительства Медведева. Ранее российский лидер ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства Российской Федерации, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "глава белорусского правительства выразил уверенность, что присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами".