В Госдуме назвали сроки принятия решения по новой должности в Совбезе

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. До этого Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Я думаю, что это решение может быть принято в течение следующей недели", - сказал Рыжак РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что ни в коем случае нельзя затягивать с принятием проекта, так как нужно быть постоянно готовым к вызовам, и отметил, что, по его мнению, сроки принятия проекта будут минимальные, как и другие действия по направлениям, озвученным президентом.