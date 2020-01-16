В Госдуме назвали сроки принятия решения по новой должности в Совбезе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по безопасности Николай Рыжак считает, что решение по проекту о введении в Совет безопасности РФ должности зампредседателя может быть принято в течение следующей недели.
Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. До этого Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Я думаю, что это решение может быть принято в течение следующей недели", - сказал Рыжак РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что ни в коем случае нельзя затягивать с принятием проекта, так как нужно быть постоянно готовым к вызовам, и отметил, что, по его мнению, сроки принятия проекта будут минимальные, как и другие действия по направлениям, озвученным президентом.
"Если мы затянем с реализацией тех положений, которые были, люди поймут, что опять с ними разговаривают, чтобы формально провести какие-то мероприятия. Нам всем надо понять, что дальше отступать уже некогда. Надо быстро решать и интересы людей, и вопросы безопасности создания климата в стране. Люди должны поверить власти. Если не будет веры, если не будет системной заботы об экономическом, материальном, духовном состоянии людей, то не будет создана атмосфера созидательного творческого труда", - сказал Рыжак.