Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T20:59+0300
https://ria.ru/20200116/1563516633.html
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек из-за анонимных сообщений
https://cdn24.img.ria.ru/images/154748/37/1547483717_0:0:721:406_1036x0_80_0_0_6e444d6f07bc15b195e39a62d52dd2c4.jpg
РИА Новости

В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек из-за анонимных сообщений

20:59 16.01.2020
1267
© АГН "Москва" / Евгений ЖукЭвакуация в московской школе №1359
Эвакуация в московской школе №1359
© АГН "Москва" / Евгений Жук
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек были эвакуированы в четверг с 30 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе из восьми школ и Храма Христа Спасителя после анонимных сообщений о "минировании", угрозы не подтвердились, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 20.00 поступила информация об угрозах взрыва на 30 объектах. После проведения проверок информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего на время проверок были эвакуированы более 10 тысяч человек.
Строительство станции метро Зюзино Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Вчера, 17:56
Власти Москвы рассчитывают строить по 10-12 станций метро в год
0101151
Обсудить 1
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Алеппо
Число жертв ракетного обстрела Алеппо выросло до семи человек
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев поговорил с премьером Белоруссии по телефону
Александр Винник
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе
Рысь в Парке рысей в Приморском сафари-парке
В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме назвали сроки принятия решения по новой должности в Совбезе
Провинция Идлиб в Сирии
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Туалет для собак в аэропорту Хельсинки
В финском аэропорту открылись туалеты для собак
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
08:05Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
07:56Михалков прокомментировал непопадание "Дылды" в шорт-лист "Оскара"
07:53В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
07:49В Москве студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы
07:44Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова
07:24В Югре изучают вопрос об изменении размера аналога маткапитала
07:15При обвале на шахте в Оренбургской области погиб человек
07:05Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков
07:04Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость
06:58Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации, сообщает СМИ
06:53Малышева назвала "самый хороший" тип рака
06:45В Новокузнецке в суде неизвестный открыл огонь, один человек погиб
06:36Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
06:31Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
06:25Защита Вайнштейна попросила перенести процесс в другое место
06:22В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
06:19В Приморье прокомментировали состав группы по изменению Конституции
06:11Вильфанд: прогноз по рискам лесных пожаров можно будет дать в марте
06:08Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Лента новостейМолния