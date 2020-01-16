Число жертв ракетного обстрела Алеппо выросло до семи человек

БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Количество жертв в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо возросло до семи человек, 18 мирных жителей ранены, сообщили РИА Новости в центральной больнице города.
Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели четырех мирных граждан в четверг в результате обстрела квартала Суккари в Алеппо.
"Район Суккари подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов, особенно пострадал рынок. На данный момент уже семь погибших, из них один ребенок и четыре женщины", - рассказал собеседник агентства.
По словам сотрудника больницы, в медучреждение доставлено 18 раненых, из них трое в тяжелом состоянии.
Ранее Сирийская армия заявляла, что террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, регулярно обстреливают густонаселенные кварталы Алеппо, что привело к десяткам погибших, среди которых в большей степени женщины и дети.
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако в ночь на четверг операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.
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