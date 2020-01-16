Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T20:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563516563.html
Число жертв ракетного обстрела Алеппо выросло до семи человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/34/1560213486_131:453:2967:2048_1036x0_80_0_0_12e38f3e8f231d44658ce6e49254937a.jpg
РИА Новости

Число жертв ракетного обстрела Алеппо выросло до семи человек

20:53 16.01.2020
1058
© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Количество жертв в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо возросло до семи человек, 18 мирных жителей ранены, сообщили РИА Новости в центральной больнице города.
Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели четырех мирных граждан в четверг в результате обстрела квартала Суккари в Алеппо.
"Район Суккари подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов, особенно пострадал рынок. На данный момент уже семь погибших, из них один ребенок и четыре женщины", - рассказал собеседник агентства.
По словам сотрудника больницы, в медучреждение доставлено 18 раненых, из них трое в тяжелом состоянии.
Вид на город Алеппо
Вчера, 14:15Война в Сирии
Террористы атаковали гуманитарные коридоры в Идлибе и Алеппо
Ранее Сирийская армия заявляла, что террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, регулярно обстреливают густонаселенные кварталы Алеппо, что привело к десяткам погибших, среди которых в большей степени женщины и дети.
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако в ночь на четверг операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
1112110
Обсудить 0
Война в СирииСирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Провинция Идлиб в Сирии
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе
Рысь в Парке рысей в Приморском сафари-парке
В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев поговорил с премьером Белоруссии по телефону
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель оценила приверженность Хафтара перемирию в Ливии
Александр Винник
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о введении должности зампредседателя Совбеза
Эвакуация в московской школе №1359
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек из-за анонимных сообщений
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
Украинские военнослужащие
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
Лента новостейМолния