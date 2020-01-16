Число жертв ракетного обстрела Алеппо выросло до семи человек

БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Количество жертв в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Количество жертв в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо возросло до семи человек, 18 мирных жителей ранены, сообщили РИА Новости в центральной больнице города.

Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели четырех мирных граждан в четверг в результате обстрела квартала Суккари в Алеппо.

"Район Суккари подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов, особенно пострадал рынок. На данный момент уже семь погибших, из них один ребенок и четыре женщины", - рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника больницы, в медучреждение доставлено 18 раненых, из них трое в тяжелом состоянии.

Ранее Сирийская армия заявляла, что террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, регулярно обстреливают густонаселенные кварталы Алеппо, что привело к десяткам погибших, среди которых в большей степени женщины и дети.