В Госдуму внесли проект о введении должности зампредседателя Совбеза

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке.
Ранее Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.