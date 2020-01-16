В Госдуму внесли проект о введении должности зампредседателя Совбеза

"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке.