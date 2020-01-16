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В Госдуму внесли проект о введении должности зампредседателя Совбеза
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о введении должности зампредседателя Совбеза

20:42 16.01.2020 (обновлено: 20:47 16.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке.
Ранее Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Игорь Коротченко
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