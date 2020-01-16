В Ингушетии возбудили дело после разрушения древних башенных построек

НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по факту разрушения древних башенных комплексов в высокогорном Полицейские возбудили уголовное дело по факту разрушения древних башенных комплексов в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии , сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2019 года глава районной администрации Ахмед Льянов сообщил, что неизвестные разрушили несколько древних башенных построек недалеко от селения Бейни. Учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев сообщал, что группа людей ночью выломала арочные камни башен в селении Бейни, спустив их вниз и приготовив для вывоза. По факту обнаружения следов разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов полиция начала проверку.

"Отделением МВД России по Джейрахскому району возбуждено уголовное дело по факту причинения повреждений объектам культурного наследия: "Бейни", "Бэрер-Гала" и "Утен-Гала" по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, во всех трех постройках неизвестные выбили камни из общих и фасадных кладок, а также арочные камни дверных проемов, "вследствие чего объекты культурного наследия были повреждены и нарушен исторический облик архитектурных комплексов".