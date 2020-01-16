Руденя определил первоочередные меры по реализации послания президента

ТВЕРЬ, 16 января – РИА Новости. Первоочередной задачей для правительства Тверской области губернатор области Игорь Руденя определил подготовку первого пакета мер по улучшению демографической ситуации в регионе.
"В послании президента ключевое внимание уделено демографической и семейной политике. Главой государства предложены беспрецедентные по масштабам меры поддержки семей, в первую очередь молодых и многодетных. Необходимо оперативно подготовить распоряжение правительства о первом пакете мер по реализации послания президента и улучшению демографической ситуации в регионе. Кроме того, нужно разработать перечень предложений по итогам послания в целом", - сказал Руденя.
В четверг губернатор провел совещание с руководителями министерств и ведомств Тверской области, на котором поставлены задачи по итогам послания Федеральному собранию
Кроме того Руденя отметил необходимость сформировать в регионе пакет решений о реновации и строительстве новых учреждений образования, об усилении воспитательной работы с детьми и молодежью. Другие значимые для Тверской области направления – развитие высшего образования, формирование системы поддержки инвестиционных проектов, малого и среднего бизнеса.
15 января, 15:26Тверская областьРуденя: демография – это вопрос номер один
По словам главы региона, ключевая для жителей Верхневолжья тема – модернизация здравоохранения. Руденя поручил продумать географию открытия ФАПов, ремонта больниц, создания межрайонных медицинских центров, определить перечень оборудования и планы ремонтов учреждений.