Руденя определил первоочередные меры по реализации послания президента

"В послании президента ключевое внимание уделено демографической и семейной политике. Главой государства предложены беспрецедентные по масштабам меры поддержки семей, в первую очередь молодых и многодетных. Необходимо оперативно подготовить распоряжение правительства о первом пакете мер по реализации послания президента и улучшению демографической ситуации в регионе. Кроме того, нужно разработать перечень предложений по итогам послания в целом", - сказал Руденя.