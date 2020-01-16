В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Специалисты сняли напуганную рысь c дерева в городе Олонец в Карелии.
Ранее сообщалось, что местные жители заметили животное в четверг днем. Скорее всего, рысь пришла в город в поисках еды, но, напуганная шумом машин и собаками, залезла на дерево и опасалась спуститься на землю.
"Операция по спасению рыси в Олонце завершилась благополучно… Охотинспекторам удалось снять животное с дерева. Сейчас оно в безопасности", - сообщается на странице республиканского правительства в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время животное находится под присмотром местного охотоведа.
"Животное сильно истощено. Его откормят, дадут возможность прийти в себя после пережитого стресса, а затем выпустят обратно в лес", - говорится в сообщении.
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