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В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева
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РИА Новости

В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева

20:36 16.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРысь в "Парке рысей" в Приморском сафари-парке
Рысь в Парке рысей в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Специалисты сняли напуганную рысь c дерева в городе Олонец в Карелии.
Ранее сообщалось, что местные жители заметили животное в четверг днем. Скорее всего, рысь пришла в город в поисках еды, но, напуганная шумом машин и собаками, залезла на дерево и опасалась спуститься на землю.
"Операция по спасению рыси в Олонце завершилась благополучно… Охотинспекторам удалось снять животное с дерева. Сейчас оно в безопасности", - сообщается на странице республиканского правительства в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время животное находится под присмотром местного охотоведа.
"Животное сильно истощено. Его откормят, дадут возможность прийти в себя после пережитого стресса, а затем выпустят обратно в лес", - говорится в сообщении.
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