В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Специалисты сняли напуганную рысь c дерева в городе Олонец в Специалисты сняли напуганную рысь c дерева в городе Олонец в Карелии

Ранее сообщалось, что местные жители заметили животное в четверг днем. Скорее всего, рысь пришла в город в поисках еды, но, напуганная шумом машин и собаками, залезла на дерево и опасалась спуститься на землю.

"Операция по спасению рыси в Олонце завершилась благополучно… Охотинспекторам удалось снять животное с дерева. Сейчас оно в безопасности", - сообщается на странице республиканского правительства в соцсети "ВКонтакте"

В настоящее время животное находится под присмотром местного охотоведа.