В ДНР заявили, что процесс разведения сил в Донбассе можно ускорить

ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе может быть ускорен, если стороны обменяются координатами участков, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексея Никоноров.

В четверг в Минске состоялось первое в этом году заседание контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.

"Чтобы ускорить процесс обсуждения и согласования новых участков, необходимо обменяться координатами по каждому из них. Кроме того, стороны должны продолжить работу над дополнением к рамочному решению", - заявил Никоноров, комментируя итоги очередного раунда переговоров по Донбассу в Минске. Его слова приводит пресс-служба ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.