Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T20:35+0300
https://ria.ru/20200116/1563516166.html
В ДНР заявили, что процесс разведения сил в Донбассе можно ускорить
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_234:452:3072:2048_1036x0_80_0_0_c7e713684c4685e07a00330ce2b40954.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили, что процесс разведения сил в Донбассе можно ускорить

20:35 16.01.2020
279
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе может быть ускорен, если стороны обменяются координатами участков, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексея Никоноров.
В четверг в Минске состоялось первое в этом году заседание контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.
Флаги с логотипом ОБСЕ
Вчера, 18:19
ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе
"Чтобы ускорить процесс обсуждения и согласования новых участков, необходимо обменяться координатами по каждому из них. Кроме того, стороны должны продолжить работу над дополнением к рамочному решению", - заявил Никоноров, комментируя итоги очередного раунда переговоров по Донбассу в Минске. Его слова приводит пресс-служба ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Вчера, 18:49
Киев настаивает на повторной верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе
400001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Киев настаивает на повторной верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе
Флаги с логотипом ОБСЕ
ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель оценила приверженность Хафтара перемирию в Ливии
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали детали встречи контактной группы по Донбассу
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла закон, позволяющий сократить обучение на русском языке
Борис Грызлов
Грызлов: Украина, ДНР, ЛНР подтвердили приверженность прекращению огня
Рысь в Парке рысей в Приморском сафари-парке
В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева
Алеппо
Число жертв ракетного обстрела Алеппо выросло до семи человек
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing
Самолет ВВС США с американскими бронеавтомобилями на Украине
Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
Здание американского Сената в Вашингтоне
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Лента новостейМолния