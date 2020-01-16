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Полиция сообщила о задержании шести человек на акции протеста в Париже
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РИА Новости

Полиция сообщила о задержании шести человек на акции протеста в Париже

20:20 16.01.2020 (обновлено: 20:30 16.01.2020)
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© AFP 2019 / Thomas SamonДемонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 16 января 2020
Демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 16 января 2020
© AFP 2019 / Thomas Samon
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали шесть человек на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщает префектура полиции.
"В 17.00 полиция провела задержание шести человек", - говорится в сообщении.
Всего, как сообщает радиостанция France Info со ссылкой на данные крупнейшего французского профсоюза CGT, в акции в Париже принимали участие 250 тысяч человек.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялись несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
Проект закона о пенсионной реформе будет внесён на рассмотрение французского парламента в феврале.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
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