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В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
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РИА Новости

В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

20:17 16.01.2020 (обновлено: 20:18 16.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы документа депутаты Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев предлагают для этого внести изменения в Федеральный закон "О политических партиях".
"Представляется необходимым установить дополнительные основания для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка: как финансовые, так и репутационные … российское законодательство запрещает финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа … в случае принятия настоящего проекта закона, подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне", - говорится в документе.
Также авторы документа предлагают определить в ФЗ "О политических партиях", что деятельность таких партий не должна умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, уточняется в документе.
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vv.p.neznamov
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rrusskyvatnik
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