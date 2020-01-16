В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

"Представляется необходимым установить дополнительные основания для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка: как финансовые, так и репутационные … российское законодательство запрещает финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа … в случае принятия настоящего проекта закона, подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне", - говорится в документе.