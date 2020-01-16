Меркель оценила приверженность Хафтара перемирию в Ливии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч

Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с Хафтаром в четверг заявил, что ливийский военный заявил о приверженности перемирию и готовности участвовать в конференции по Ливии в Берлине.

"Наш министр иностранных дел сегодня встретился с генералом Хафтаром и, я думаю, это хорошая новость, что он готов и дальше придерживаться перемирия", - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Она добавила, что на конференции по Ливии Германия рассчитывает увидеть, что международное сообщество подтвердит свою приверженность эмбарго на поставку вооружений в эту североафриканскую страну.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.