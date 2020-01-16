Меркель оценила приверженность Хафтара перемирию в Ливии

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошим знаком заявление командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о приверженности перемирию в Ливии.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с Хафтаром в четверг заявил, что ливийский военный заявил о приверженности перемирию и готовности участвовать в конференции по Ливии в Берлине.
"Наш министр иностранных дел сегодня встретился с генералом Хафтаром и, я думаю, это хорошая новость, что он готов и дальше придерживаться перемирия", - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Она добавила, что на конференции по Ливии Германия рассчитывает увидеть, что международное сообщество подтвердит свою приверженность эмбарго на поставку вооружений в эту североафриканскую страну.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.