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Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой
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РИА Новости

Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой

20:06 16.01.2020
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© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Американский сенат в четверг одобрил торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, следует из итогов голосования.
На данный момент документ поддержали 89 сенаторов, против высказались девять законодателей. Голосование продолжается.
Теперь документ передадут на подписание президенту США Дональду Трампу. Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила журналистам (трансляцию вел телеканал C-Span), что Трамп выразил готовность подписать соглашение в ближайшее время.
Сделка USMCA, пришедшая на смену соглашению НАФТА, было заключена лидерами трех стран в ноябре 2018 года, но до сих пор не ратифицирована конгрессом США. Ранее его утвердила палата представителей.
Мекика
31 мая 2019, 03:05
МИД Мексики: новое соглашение с США и Канадой может удвоить инвестиции
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Дональд ТрампКанадаМексикаСШАВ мире
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