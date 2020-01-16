Премьер Молдавии поздравил Мишустина с назначением на пост

В четверг по представлению президента РФ Владимира Путина Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого глава государства подписал указ о назначении его председателем правительства.

"Уважаемый господин Мишустин, я искренне поздравляю вас с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации. Пользуясь этой возможностью, я подтверждаю готовность правительства Республики Молдова поддерживать открытый и конструктивный диалог с коллегами из Российской Федерации по всему спектру тем двусторонней повестки дня", - говорится в телеграмме Кику, текст которой был размещен на сайте молдавского правительства.

Молдавский премьер выразил уверенность, что совместные усилия правительств обеих стран принесут ожидаемые результаты и "значительный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества" между Молдавией и Россией.

"Я полностью уверен, что ваши опыт, знания и энергия будут в полной мере востребованы для выполнения высокой и ответственной функции, способствующей достижению цели непрерывного развития страны и благосостояния россиян. Уважаемый господин председатель правительства, желаю вам больших успехов на новой должности и в достижении поставленных целей", - подчеркнул Кику.