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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T20:03+0300
https://ria.ru/20200116/1563515419.html
Премьер Молдавии поздравил Мишустина с назначением на пост
https://cdn21.img.ria.ru/images/156350/10/1563501043_0:0:2803:1576_1036x0_80_0_0_be050cbeba5c8c090360027b1972299d.jpg
РИА Новости

Премьер Молдавии поздравил Мишустина с назначением на пост

20:03 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в четверг вечером направил поздравительную телеграмму Михаилу Мишустину, утвержденному на должность председателя правительства России.
В четверг по представлению президента РФ Владимира Путина Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого глава государства подписал указ о назначении его председателем правительства.
"Уважаемый господин Мишустин, я искренне поздравляю вас с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации. Пользуясь этой возможностью, я подтверждаю готовность правительства Республики Молдова поддерживать открытый и конструктивный диалог с коллегами из Российской Федерации по всему спектру тем двусторонней повестки дня", - говорится в телеграмме Кику, текст которой был размещен на сайте молдавского правительства.
Молдавский премьер выразил уверенность, что совместные усилия правительств обеих стран принесут ожидаемые результаты и "значительный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества" между Молдавией и Россией.
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"Я полностью уверен, что ваши опыт, знания и энергия будут в полной мере востребованы для выполнения высокой и ответственной функции, способствующей достижению цели непрерывного развития страны и благосостояния россиян. Уважаемый господин председатель правительства, желаю вам больших успехов на новой должности и в достижении поставленных целей", - подчеркнул Кику.
Путин в среду принял отставку правительства Дмитрия Медведева. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства и сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из его членов.
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Формирование нового правительстваИон КикуМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинМолдавияРоссияВ мире
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