Секретаря бурятского отделения ЕР исключили из партии после ДТП

"Понятно, что любой человек может оказаться в какой-то сложной ситуации. Но если бы они хотели помочь эту девушку спасти... Наверное, вице-спикер (парламента республики - ред.) как только бы узнал, позвонил бы министру здравоохранения республики, начальнику МЧС, начальнику ГАИ, и с высокой вероятностью девушка была бы жива... Я хотел бы поставить на обсуждение вопрос об исключении Жамбалова из членов партии "Единая Россия", что автоматически, в случае принятия такого решения, лишит его статуса нашего секретаря", - сказал Хинштейн.