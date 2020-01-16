Секретаря бурятского отделения ЕР исключили из партии после ДТП

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президиум генсовета "Единой России" принял решение об исключении из партии секретаря бурятского реготделения Багира Жамбалова, на машине которого было совершено смертельное ДТП.
На заседания президиума генерального совета ЕР заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн напомнил, что 5 января в Бурятии произошло ДТП, в котором погибла девушка. Автомобиль, на котором было совершено ДТП, принадлежал, по его словам, Жамбалову. Хинштейн обратил внимание, что публичное заявление Жамбалов сделал только 13 января, и оно носило "невнятный" характер. Эта ситуация бросает тень на партию, отметил Хинштейн.
"Понятно, что любой человек может оказаться в какой-то сложной ситуации. Но если бы они хотели помочь эту девушку спасти... Наверное, вице-спикер (парламента республики - ред.) как только бы узнал, позвонил бы министру здравоохранения республики, начальнику МЧС, начальнику ГАИ, и с высокой вероятностью девушка была бы жива... Я хотел бы поставить на обсуждение вопрос об исключении Жамбалова из членов партии "Единая Россия", что автоматически, в случае принятия такого решения, лишит его статуса нашего секретаря", - сказал Хинштейн.
В ходе заседания вопрос был поставлен на голосование, члены президиума генсовета проголосовали за исключение Жамбалова из ЕР.
24 июня 2019, 13:37Депутат Госдумы подтвердил факт ДТП с мотоциклистом
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. Девушка скончалась. По данным следствия, ДТП произошло в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. По данным СК, предприниматель управлял автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado.
Ряд региональных СМИ написал, что автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, якобы принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи проверяют бурятского политика на причастность к аварии. Депутат законодательного собрания Бурятии Дмитрий Дружинин попросил коллег-парламентариев оценить поведение вице-спикера после резонансного ДТП.