Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T21:02+0300
https://ria.ru/20200116/1563515031.html
Россия предостерегла от разжигания антииранских настроений
https://cdn22.img.ria.ru/images/149997/02/1499970204_0:130:3532:2117_1036x0_80_0_0_823b134df3947d76f5c0ba207feba8ac.jpg
РИА Новости

Россия предостерегла от разжигания антииранских настроений

19:49 16.01.2020 (обновлено: 21:02 16.01.2020)
337
© AP Photo / Bebeto MatthewsЗаместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
© AP Photo / Bebeto Matthews
ООН, 16 янв – РИА Новости. Искусственное разжигание антииранских настроений дестабилизирует ситуацию во всем регионе Ближнего Востока, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при всемирной организации Владимир Сафронков.
"Эскалация агрессивной обвинительной риторики, искусственное разжигание антииранских настроений дестабилизирует и без того напряженную ситуацию во всем регионе Ближнего Востока", - сказал Сафронков.
Он напомнил в этой связи о представленной ранее Россией концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
15 января, 19:55
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
2202001
Обсудить 0
Владимир СафронковБлижний ВостокООНВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла закон, позволяющий сократить обучение на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи президента с руководством Верховной рады Украины, кабинета министров Украины и правоохранительных органов в Киеве
Зеленский и Гончарук посетят Всемирный экономический форум в Давосе
Здание американского Сената в Вашингтоне
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Братислава
Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Самолет ВВС США с американскими бронеавтомобилями на Украине
Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине
Каир
СМИ: поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Сгоревший автомобиль Lamborghini в тоннеле Праги, Чехия
В пражском туннеле сгорел Lamborghini
Михаил Мишустин
Мишустин может выполнить поставленные Путиным задачи, считает эксперт
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель оценила приверженность Хафтара перемирию в Ливии
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД назвал сроки нового раунда стратегического диалога с США
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Путин и глава Евросовета надеются на урегулирование в Ливии
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Премьер Молдавии поздравил Мишустина с назначением на пост
Морской пехотинец США в Багдаде
Иракские военные отрицают возобновление операций с армией США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Лента новостейМолния