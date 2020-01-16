Россия предостерегла от разжигания антииранских настроений

ООН, 16 янв – РИА Новости. Искусственное разжигание антииранских настроений дестабилизирует ситуацию во всем регионе Ближнего Востока, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при всемирной организации Владимир Сафронков.
"Эскалация агрессивной обвинительной риторики, искусственное разжигание антииранских настроений дестабилизирует и без того напряженную ситуацию во всем регионе Ближнего Востока", - сказал Сафронков.
Он напомнил в этой связи о представленной ранее Россией концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.
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