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Формирование нового правительства
2020-01-16T19:45+0300
https://ria.ru/20200116/1563514932.html
Мишустин может выполнить поставленные Путиным задачи, считает эксперт
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РИА Новости

Мишустин может выполнить поставленные Путиным задачи, считает эксперт

19:45 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин может выполнить задачи, поставленные президентом страны в послании Федеральному собранию, так как он технократ, который понимает, как нужно добиться результата, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
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"Мишустин выступал в первую очередь как технократ, человек, понимающий, как добиваться результата, как ставить результат, как фиксировать поэтапно, пошагово достижения. Но это не только индивидуальный вызов – это вызов целому поколению людей, которых олицетворяет Мишустин, потому что когда мы говорим "технократ", мы говорим о том, что уже сформировалась большая группа управленцев, специалистов в государственном управлении, которые освоили новые виды менеджмента, которые освоили новые методики управления показателями", - сказал Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований.
Он отметил, что следующий год будет показательным, и не все те, кто сегодня громко заявляет о приверженности идеям президента, смогут их реализовать.
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"Тогда их политическое будущее должно быть закрыто… Если ты не работаешь на послание президента, если ты не выполняешь те задачи, которые ставит глава государства, если ты не создаешь необходимый уровень благосостояния для людей, ты должен уходить… Михаил Мишустин, обладающий достаточно большой информацией о том, как живут и работают наши многие чиновники, из которых многие привыкли работать на несколько государств сразу, он может выполнить эту задачу", - добавил Чеснаков.
По его словам, власть, правящая партия и Госдума, которая скоро может получить новые полномочия, должны выступить в роли довольно жестких контролеров за исполнителями предложений послания.
"Наш политический класс за последние годы привык к довольно комфортным условиям: все, что происходит, происходит, как мы говорим по инерции, по накатанному, мы все знаем, все умеем, наши позиции ясны, мы всех успели победить. Но это не так, мы должны победить еще много проблем внутри своей собственной страны. Вот, сейчас политический класс должен сориентироваться на послании президента, для того чтобы для себя сформулировать, какие проблемы мы сами создаем, с чем мы должны бороться", - сказал Чеснаков.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
1950107
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФСовет Безопасности РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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