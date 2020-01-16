Мишустин может выполнить поставленные Путиным задачи, считает эксперт

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый премьер-министр РФ Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин может выполнить задачи, поставленные президентом страны в послании Федеральному собранию, так как он технократ, который понимает, как нужно добиться результата, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Мишустин выступал в первую очередь как технократ, человек, понимающий, как добиваться результата, как ставить результат, как фиксировать поэтапно, пошагово достижения. Но это не только индивидуальный вызов – это вызов целому поколению людей, которых олицетворяет Мишустин, потому что когда мы говорим "технократ", мы говорим о том, что уже сформировалась большая группа управленцев, специалистов в государственном управлении, которые освоили новые виды менеджмента, которые освоили новые методики управления показателями", - сказал Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

Он отметил, что следующий год будет показательным, и не все те, кто сегодня громко заявляет о приверженности идеям президента, смогут их реализовать.

"Тогда их политическое будущее должно быть закрыто… Если ты не работаешь на послание президента, если ты не выполняешь те задачи, которые ставит глава государства, если ты не создаешь необходимый уровень благосостояния для людей, ты должен уходить… Михаил Мишустин, обладающий достаточно большой информацией о том, как живут и работают наши многие чиновники, из которых многие привыкли работать на несколько государств сразу, он может выполнить эту задачу", - добавил Чеснаков.

По его словам, власть, правящая партия и Госдума, которая скоро может получить новые полномочия, должны выступить в роли довольно жестких контролеров за исполнителями предложений послания.