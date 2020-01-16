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В пражском туннеле сгорел Lamborghini
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РИА Новости

В пражском туннеле сгорел Lamborghini

19:44 16.01.2020 (обновлено: 20:00 16.01.2020)
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© Фото : Hasiči PrahaСгоревший автомобиль Lamborghini в тоннеле Праги, Чехия
Сгоревший автомобиль Lamborghini в тоннеле Праги, Чехия
© Фото : Hasiči Praha
ПРАГА, 16 янв – РИА Новости. Спортивный автомобиль Lamborghini сгорел в четверг в пражском туннеле Blanka, проходящем под центром города, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.
"Спортивный автомобиль марки Lamborghini загорелся во второй половине дня в туннеле Blanka, движение машин в туннеле в обоих направлениях временно прекращено, пожар только что потушен, пострадавших нет. С помощью вентиляционных систем туннеля сейчас происходит его проветривание. Возможная причина возгорания автомобиля – техническая неисправность. Машина полностью сгорела", - сказал Кавка.
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LamborghiniПрагаВ мире
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