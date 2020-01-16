В пражском туннеле сгорел Lamborghini

"Спортивный автомобиль марки Lamborghini загорелся во второй половине дня в туннеле Blanka, движение машин в туннеле в обоих направлениях временно прекращено, пожар только что потушен, пострадавших нет. С помощью вентиляционных систем туннеля сейчас происходит его проветривание. Возможная причина возгорания автомобиля – техническая неисправность. Машина полностью сгорела", - сказал Кавка.