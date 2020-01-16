На Ямале ликвидировали пожар в ангаре с техникой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 янв - РИА Новости. Пожар в ангаре с техникой в городе Тарко-Сале Пожар в ангаре с техникой в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидирован, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС

Возгорание арочного бокса с техникой на площади около 1000 квадратных метров началось в четверг около 14.30 (12.30 мск), вскоре пожар локализовали на площади 900 "квадратов". Угрозы распространения огня на ближайшие объекты не было, так как бокс находится в удаленности от города, подчеркивали в управлении МЧС.

"В 17.48 (15.48 мск) пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 43 человека личного состава и семь единиц спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве уточняли, что огонь повредил пять единиц техники, которая находилась внутри, людей в помещении не было. Тушение огня осложнялось отсутствием источника воды, ближайший из них находится в 6-8 километрах от места происшествия.