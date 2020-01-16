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На Ямале ликвидировали пожар в ангаре с техникой
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РИА Новости

На Ямале ликвидировали пожар в ангаре с техникой

19:44 16.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 янв - РИА Новости. Пожар в ангаре с техникой в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидирован, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
Возгорание арочного бокса с техникой на площади около 1000 квадратных метров началось в четверг около 14.30 (12.30 мск), вскоре пожар локализовали на площади 900 "квадратов". Угрозы распространения огня на ближайшие объекты не было, так как бокс находится в удаленности от города, подчеркивали в управлении МЧС.
"В 17.48 (15.48 мск) пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 43 человека личного состава и семь единиц спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве уточняли, что огонь повредил пять единиц техники, которая находилась внутри, людей в помещении не было. Тушение огня осложнялось отсутствием источника воды, ближайший из них находится в 6-8 километрах от места происшествия.
По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, в сгоревшем ангаре находились тягачи и самосвал, огонь серьезно повредил машины.
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Ямало-Ненецкий автономный округМЧС РФПроисшествия
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