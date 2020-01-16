Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

Украинские силовики ранее в четверг заявили, что зафиксировали 11 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.