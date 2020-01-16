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Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

19:42 16.01.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе в четверг, один военный погиб.
Украинские силовики ранее в четверг заявили, что зафиксировали 11 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
По данным силовиков, ополченцы "девять раз нарушили режим прекращения огня".
"Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов
Вчера, 17:35
Грызлов: Украина, ДНР, ЛНР подтвердили приверженность прекращению огня
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Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
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