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Минздрав подготовил новый порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
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РИА Новости

Минздрав подготовил новый порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

19:36 16.01.2020 (обновлено: 19:42 16.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения России подготовило новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных документов.
"Утвердить Порядок оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), согласно приложению", — говорится в документе.
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В документе в том числе рекомендуется в субъектах России с распространенностью ВИЧ-инфекции среди беременных женщин выше одного процента проводить скрининговое обследование всем лицам в возрасте 15-55 лет, обратившимся в медорганизацию, не обследованным ранее, не имеющим сведений о предыдущем обследовании на ВИЧ-инфекцию либо обследованным более трех лет назад.
При положительном результате обследования на ВИЧ-инфекцию пациента направляют для установления диагноза к врачу-инфекционисту центра профилактики и борьбы со СПИДом или в медорганизацию, оказывающую первичную специализированную медпомощь по профилю "инфекционные болезни".
"Медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией может быть оказана ‎с применением телемедицинских технологий путем организации ‎и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий", — добавляется в документе.
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