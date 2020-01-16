Минздрав подготовил новый порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения России подготовило новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных документов.
"Утвердить Порядок оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), согласно приложению", — говорится в документе.
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В документе в том числе рекомендуется в субъектах России с распространенностью ВИЧ-инфекции среди беременных женщин выше одного процента проводить скрининговое обследование всем лицам в возрасте 15-55 лет, обратившимся в медорганизацию, не обследованным ранее, не имеющим сведений о предыдущем обследовании на ВИЧ-инфекцию либо обследованным более трех лет назад.
При положительном результате обследования на ВИЧ-инфекцию пациента направляют для установления диагноза к врачу-инфекционисту центра профилактики и борьбы со СПИДом или в медорганизацию, оказывающую первичную специализированную медпомощь по профилю "инфекционные болезни".
"Медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией может быть оказана с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий", — добавляется в документе.
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