Минздрав подготовил новый порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

"Утвердить Порядок оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), согласно приложению", — говорится в документе.

В документе в том числе рекомендуется в субъектах России с распространенностью ВИЧ-инфекции среди беременных женщин выше одного процента проводить скрининговое обследование всем лицам в возрасте 15-55 лет, обратившимся в медорганизацию, не обследованным ранее, не имеющим сведений о предыдущем обследовании на ВИЧ-инфекцию либо обследованным более трех лет назад.

При положительном результате обследования на ВИЧ-инфекцию пациента направляют для установления диагноза к врачу-инфекционисту центра профилактики и борьбы со СПИДом или в медорганизацию, оказывающую первичную специализированную медпомощь по профилю "инфекционные болезни".