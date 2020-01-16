Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T19:37+0300
https://ria.ru/20200116/1563514524.html
От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156320/59/1563205910_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_8d511ff74952809d675c73caed7bc7b0.jpg
РИА Новости

От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе

19:31 16.01.2020 (обновлено: 19:37 16.01.2020)
7811
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Иран обязан провести тщательное расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном и выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров, говорится в тексте совместного заявления пяти стран, чьи пассажиры были на борту самолета.
В четверг главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании собрались в Лондоне, чтобы обсудить проводимое Ираном расследование.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
15 января, 13:10Сказано в эфире
"Перебарщивает". Эксперт о просьбе Киева к Ирану по самописцам BoeingУкраина попросила Иран передать ей "черные ящики" сбитого Boeing. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал эту просьбу.
"Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших", - говорится в заявлении, в котором также отмечается, что страны приветствуют готовность иранских властей к сотрудничеству.
Министры иностранных дел пяти стран также провели в Лондоне пресс-конференцию, на которой заявили, что надеются на тесное сотрудничество правительства Ирана со следствием.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
15 января, 07:40
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
28111824
Обсудить 5
Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737КанадаИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Американцев нужно тоже обязать выплачивать компенсации, как провокатора всех этих событий.
16 января, 19:42
Alex Prutkof
1910002
Рекомендуем
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Флаги с логотипом ОБСЕ
ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
Провинция Идлиб в Сирии
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing
Президент РФ Владимир Путин
Путин: у кого-то всегда возникает соблазн управлять Россией со стороны
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Лента новостейМолния