От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе

"Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших", - говорится в заявлении, в котором также отмечается, что страны приветствуют готовность иранских властей к сотрудничеству.

Министры иностранных дел пяти стран также провели в Лондоне пресс-конференцию, на которой заявили, что надеются на тесное сотрудничество правительства Ирана со следствием.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.