Путин и глава Евросовета надеются на урегулирование в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре выразили надежду, что стороны конфликта в Ливии возобновят политический процесс, говорится в сообщении Евросовета.
"Кризис в Ливии создает значительные региональные риски", - говорится в заявлении.
Путин и Мишель "обсудили важность прекращения боевых действий" и выразили надежду, что "все стороны придут к соглашению о прекращении огня и возобновят политический процесс".
Глава Евросовета вновь подчеркнул, что Евросоюз полностью поддерживает инициативы ООН и Берлинский процесс.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.