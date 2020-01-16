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Путин и глава Евросовета надеются на урегулирование в Ливии
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РИА Новости

Путин и глава Евросовета надеются на урегулирование в Ливии

19:27 16.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniСотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zetouni
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре выразили надежду, что стороны конфликта в Ливии возобновят политический процесс, говорится в сообщении Евросовета.
"Кризис в Ливии создает значительные региональные риски", - говорится в заявлении.
Путин и Мишель "обсудили важность прекращения боевых действий" и выразили надежду, что "все стороны придут к соглашению о прекращении огня и возобновят политический процесс".
Глава Евросовета вновь подчеркнул, что Евросоюз полностью поддерживает инициативы ООН и Берлинский процесс.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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ЕвросоветШарль МишельХалифа ХафтарЕвросоюзВладимир ПутинЛивияРоссияВ мире
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