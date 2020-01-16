Путин и глава Евросовета надеются на урегулирование в Ливии

Путин и Мишель "обсудили важность прекращения боевых действий" и выразили надежду, что "все стороны придут к соглашению о прекращении огня и возобновят политический процесс".

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.