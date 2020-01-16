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2020-01-17T01:09+0300
https://ria.ru/20200116/1563514264.html
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
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РИА Новости

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

19:25 16.01.2020 (обновлено: 01:09 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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"Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса — это в одну сторону. В сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно", — заявил он на Гайдаровском форуме.
Также он обвинил журналистов в перевирании его слов.
"Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером, для того чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост", — прокомментировал он видео.
89486543372
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Алексей ВедевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Сталина на таких нет. Мелет языком риторически, народ баламутит. А, вот что плохого было бы,если бы за подобную болтовню ХОТЯ БЫ с должности снимали? Как не соответствующего по уровню осознания своей ответственности за сказанное.
16 января, 19:37
Von Stirliz
161320129
Провокатор этот эксперт
16 января, 19:27
Ю.Юрий .
151300021
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