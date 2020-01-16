Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Директор Центра структурных исследований . Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев , ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.

"Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса — это в одну сторону. В сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно", — заявил он на Гайдаровском форуме.

Также он обвинил журналистов в перевирании его слов.