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Новости Подмосковья
2020-01-16T19:24+0300
https://ria.ru/20200116/1563514236.html
Почти 1300 зданий возвели в Московской области в 2019 году
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РИА Новости

Почти 1300 зданий возвели в Московской области в 2019 году

19:24 16.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков Рабочие во время строительства
 Рабочие во время строительства
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова рассказала, что за прошлый год в регионе было построено 1262 здания. Об этом сообщил телеканал "360".
Среди них 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, 45 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, а также 68 образовательных учреждений и 524 жилых дома.
По словам министра, Ленинский городской округ лидирует по количеству зданий, введенных в эксплуатацию в 2019 году (106 объектов). На второй позиции Балашиха (86 объектов). Тройку замкнул Красногорск (82 объекта).
Кроме того, достаточно большое число объектов возведено в Одинцове, Подольске, Солнечногорске и Домодедове. Уточняется, что общая площадь всех объектов превышает 9 миллионов квадратных метров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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