Почти 1300 зданий возвели в Московской области в 2019 году

Рабочие во время строительства

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова рассказала, что за прошлый год в регионе было построено 1262 здания. Об этом сообщил телеканал "360".

Среди них 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, 45 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, а также 68 образовательных учреждений и 524 жилых дома.

По словам министра, Ленинский городской округ лидирует по количеству зданий, введенных в эксплуатацию в 2019 году (106 объектов). На второй позиции Балашиха (86 объектов). Тройку замкнул Красногорск (82 объекта).