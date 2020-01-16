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Главы МИД пострадавших стран обсудили авиакатастрофу в Иране
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РИА Новости

Главы МИД пострадавших стран обсудили авиакатастрофу в Иране

19:23 16.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном, заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.
"Иранское правительство пришло к признанию полной ответственности за катастрофу. Это хороший первый шаг, когда кто-то признает ответственность за инцидент. Следствие выяснит, кто именно причастен к этому и как. Вот почему мы призываем Иран к проведению полного и прозрачного расследования. Мы рассчитываем на полное сотрудничество со стороны иранских властей как в проведении расследования, так и в передаче тел", - сказал Шампань на пресс-конференции в Лондоне после встрече глав МИД стран, чьи граждане находились на борту разбившегося самолета.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Родственники погибших заслуживают проведения самой тщательной экспертизы. Мы должны сделать так, чтобы такие, как эта, трагедии больше не повторились", - добавил министр.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737МИД КанадыКанадаИранВ мире
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