Главы МИД пострадавших стран обсудили авиакатастрофу в Иране

ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей . Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном, заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Иранское правительство пришло к признанию полной ответственности за катастрофу. Это хороший первый шаг, когда кто-то признает ответственность за инцидент. Следствие выяснит, кто именно причастен к этому и как. Вот почему мы призываем Иран к проведению полного и прозрачного расследования. Мы рассчитываем на полное сотрудничество со стороны иранских властей как в проведении расследования, так и в передаче тел", - сказал Шампань на пресс-конференции в Лондоне после встрече глав МИД стран, чьи граждане находились на борту разбившегося самолета.

"Родственники погибших заслуживают проведения самой тщательной экспертизы. Мы должны сделать так, чтобы такие, как эта, трагедии больше не повторились", - добавил министр.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.