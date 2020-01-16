Кудрин отметил понимание Мишустиным качества инвестиционного климата

Как человек, который занимался налогами, Мишустин хорошо понимает состояние бизнеса - в территориальном разрезе и в отраслевом, отметил Кудрин. "Чувствует, как формируется финансовый доход. Поскольку он раньше работал в бизнес-структурах, в том числе с международным участием, то он очень чувствует качество инвестиционного климата. Хорошо, что он сегодня в своем выступлении в Государственной Думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству", - продолжил Кудрин.