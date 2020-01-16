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2020-01-16T19:28+0300
https://ria.ru/20200116/1563514057.html
Кудрин отметил понимание Мишустиным качества инвестиционного климата
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РИА Новости

Кудрин отметил понимание Мишустиным качества инвестиционного климата

19:22 16.01.2020 (обновлено: 19:28 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин понимает, что в РФ нужны существенные шаги для улучшения инвестиционного климата, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.
Мишустин до назначения премьером возглавлял ФНС с 2010 года.
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Как человек, который занимался налогами, Мишустин хорошо понимает состояние бизнеса - в территориальном разрезе и в отраслевом, отметил Кудрин. "Чувствует, как формируется финансовый доход. Поскольку он раньше работал в бизнес-структурах, в том числе с международным участием, то он очень чувствует качество инвестиционного климата. Хорошо, что он сегодня в своем выступлении в Государственной Думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству", - продолжил Кудрин.
"Это означает, что он понимает, что нужно существенные качественные шаги предпринять для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в России", - отметил глава Счетной палаты.
По словам Кудрина, Мишустин - абсолютно современный человек, чувствующий задачи технологического развития.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевАлексей КудринГосдума РФГайдаровский форумСчетная палата РФФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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