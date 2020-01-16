Кудрин отметил понимание Мишустиным качества инвестиционного климата

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин понимает, что в РФ нужны существенные шаги для улучшения инвестиционного климата, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.
Мишустин до назначения премьером возглавлял ФНС с 2010 года.
Как человек, который занимался налогами, Мишустин хорошо понимает состояние бизнеса - в территориальном разрезе и в отраслевом, отметил Кудрин. "Чувствует, как формируется финансовый доход. Поскольку он раньше работал в бизнес-структурах, в том числе с международным участием, то он очень чувствует качество инвестиционного климата. Хорошо, что он сегодня в своем выступлении в Государственной Думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству", - продолжил Кудрин.
"Это означает, что он понимает, что нужно существенные качественные шаги предпринять для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в России", - отметил глава Счетной палаты.
По словам Кудрина, Мишустин - абсолютно современный человек, чувствующий задачи технологического развития.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.