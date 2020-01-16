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Новости Подмосковья
2020-01-16T19:21+0300
https://ria.ru/20200116/1563514025.html
Власти Подмосковья опровергли слухи о ВНЖ у Воробьева за рубежом
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РИА Новости

Власти Подмосковья опровергли слухи о ВНЖ у Воробьева за рубежом

19:21 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство Подмосковья опровергло наличие у действующего губернатора региона Андрея Воробьева вида на жительство (ВНЖ) в других странах, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
В мае прошлого года в СМИ появилась информация о наличии у Воробьева вида на жительство в Испании и Израиле.
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев никогда не имел иностранного гражданства, также как и вида на жительство в других государствах. Информация, опубликованная в отдельных СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, во время которого отметил, что главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства и его заместители, министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не должны обладать иностранным гражданством, а также видом на жительство за рубежом.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская областьПолитика
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