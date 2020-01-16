Власти Подмосковья опровергли слухи о ВНЖ у Воробьева за рубежом

В мае прошлого года в СМИ появилась информация о наличии у Воробьева вида на жительство в Испании и Израиле.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев никогда не имел иностранного гражданства, также как и вида на жительство в других государствах. Информация, опубликованная в отдельных СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.