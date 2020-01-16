Глава Евросовета поддержал договор о транзите газа через Украину

"Мишель напомнил позицию ЕС по полному выполнению минских соглашений, отметил парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 года в "нормандском формате", и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией", - говорится в нем.

Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. К отопительному сезону 2019-2020 годов Украина, таким образом, накопила в своих ПХГ порядка 21,7 миллиарда кубов газа. По данным на 13 января 2020 года этот объем уже сократился до 18,013 миллиарда кубометров.