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Глава Евросовета поддержал договор о транзите газа через Украину
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РИА Новости

Глава Евросовета поддержал договор о транзите газа через Украину

19:08 16.01.2020
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал договоренность по продолжению транзита российского газа в Евросоюз через Украину, переговоры о которой начались ещё в 2018 году при посредничестве Еврокомиссии, говорится в сообщении Евросовета.
"Мишель напомнил позицию ЕС по полному выполнению минских соглашений, отметил парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 года в "нормандском формате", и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией", - говорится в нем.
Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. К отопительному сезону 2019-2020 годов Украина, таким образом, накопила в своих ПХГ порядка 21,7 миллиарда кубов газа. По данным на 13 января 2020 года этот объем уже сократился до 18,013 миллиарда кубометров.
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ЕвросоветШарль МишельГазпромЕвросоюзВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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