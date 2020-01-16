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Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде
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РИА Новости

Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде

19:06 16.01.2020 (обновлено: 21:01 16.01.2020)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
"Я могу заявить, что господин Бурков намерен признать себя виновным по некоторым обвинениям 23 числа. Документ о признании вины будет обнародован тогда же", - сказал Стэмбо.
Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в США.
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