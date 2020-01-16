Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Звезда " опубликовал видео с места посадки пассажирского самолета SSJ100 на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово.

Летевший по маршруту Сабетта (Ямал) — Москва лайнер приземлился в 14:17 по московскому времени.

Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что борт повреждений не получил. Полосу, на которую приземлился SSJ100, еще не ввели в эксплуатацию.

В Росавиации пообещали расследовать инцидент.