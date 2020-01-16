Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места посадки пассажирского самолета SSJ100 на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово.
Летевший по маршруту Сабетта (Ямал) — Москва лайнер приземлился в 14:17 по московскому времени.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что борт повреждений не получил. Полосу, на которую приземлился SSJ100, еще не ввели в эксплуатацию.
В Росавиации пообещали расследовать инцидент.
Как утверждают в пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого", технических неисправностей на воздушном судне не было, посадка прошла в штатном режиме и ее нельзя называть экстренной.
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