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2020-01-16T19:07+0300
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Клишас оценил сроки деятельности рабочей группы по Конституции
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РИА Новости

Клишас оценил сроки деятельности рабочей группы по Конституции

18:59 16.01.2020 (обновлено: 19:07 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сроки деятельности рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ зависят от количества поступивших предложений к законопроектам, заявил РИА Новости сопредседатель группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Все зависит от количества поступивших поправок, если их будет пять, это займет несколько дней, если их будут тысячи - другое время", - сказал сенатор.
"Думаю, мы не будем затягивать с этой работой", - добавил он.
Парламентарий полагает, что понятные гражданам поправки, а также поддерживаемые в обществе поправки о суверенитете РФ и о дополнительных соцгарантиях могут быть разработаны в течение ближайших дней или недель. "Здесь президент не видит сложностей", - сказал законодатель.
Путин о необходимости поправок в Конституцию
Вчера, 14:46
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Клишас ожидает, что на заседании рабочей группы в пятницу коллеги будут говорить уже о конкретных изменениях, которые предлагается внести в основной закон страны и о которых говорилось в послании президента.
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Андрей КлишасРоссияПолитика
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