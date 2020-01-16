Клишас оценил сроки деятельности рабочей группы по Конституции

Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сроки деятельности рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ зависят от количества поступивших предложений к законопроектам, заявил РИА Новости сопредседатель группы, глава конституционного комитета Совфеда Сроки деятельности рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ зависят от количества поступивших предложений к законопроектам, заявил РИА Новости сопредседатель группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас

"Все зависит от количества поступивших поправок, если их будет пять, это займет несколько дней, если их будут тысячи - другое время", - сказал сенатор.

"Думаю, мы не будем затягивать с этой работой", - добавил он.

Парламентарий полагает, что понятные гражданам поправки, а также поддерживаемые в обществе поправки о суверенитете РФ и о дополнительных соцгарантиях могут быть разработаны в течение ближайших дней или недель. "Здесь президент не видит сложностей", - сказал законодатель.