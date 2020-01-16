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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T18:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563512818.html
Пашинян поздравил Мишустина с назначением
https://cdn24.img.ria.ru/images/155534/08/1555340868_0:193:2878:1813_1036x0_80_0_0_14b86ddc426f0ebd61ae272124b3087a.jpg
РИА Новости

Пашинян поздравил Мишустина с назначением

18:52 16.01.2020 (обновлено: 18:53 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕРЕВАН, 16 янв – РИА Новости. Кабмин Армении настроен на активное сотрудничество с новым российским правительством, говорится в поздравительном послании армянского премьера Никола Пашиняна Михаилу Мишустину в связи с назначением премьером РФ.
В четверг по представлению президента РФ Владимира Путина Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого глава государства подписал указ о назначении его председателем правительства.
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Вчера, 15:41Формирование нового правительства
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"Правительство Армении решительно настроено на активное сотрудничество с новым правительством РФ с целью дальнейшего укрепления партнерства в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в направлении углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в послании, размещенном на сайте армянского кабмина в четверг.
Пашинян выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям удастся обогатить повестку армяно-российского союзнического взаимодействия и придать новый импульс многогранному сотрудничеству, основанному на многовековой дружбе народов наших стран. "Уважаемый Михаил Владимирович, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственной должности, а братскому народу России - мира и процветания", - говорится в послании
Путин в среду принял отставку правительства Дмитрия Медведева. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства и сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из его членов.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
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2020001
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Формирование нового правительстваНикол ПашинянМихаил МишустинПравительство РФАрменияПолитика
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