Пашинян поздравил Мишустина с назначением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума

ЕРЕВАН, 16 янв – РИА Новости. Кабмин Кабмин Армении настроен на активное сотрудничество с новым российским правительством, говорится в поздравительном послании армянского премьера Никола Пашиняна Михаилу Мишустину в связи с назначением премьером РФ.

В четверг по представлению президента РФ Владимира Путина Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого глава государства подписал указ о назначении его председателем правительства.

"Правительство Армении решительно настроено на активное сотрудничество с новым правительством РФ с целью дальнейшего укрепления партнерства в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в направлении углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в послании, размещенном на сайте армянского кабмина в четверг.

Пашинян выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям удастся обогатить повестку армяно-российского союзнического взаимодействия и придать новый импульс многогранному сотрудничеству, основанному на многовековой дружбе народов наших стран. "Уважаемый Михаил Владимирович, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственной должности, а братскому народу России - мира и процветания", - говорится в послании