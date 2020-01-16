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2020-01-16T18:52+0300
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Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ
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РИА Новости

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

18:50 16.01.2020 (обновлено: 18:52 16.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России.
В пояснительной записке к документу отмечается, что Украина добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы, поэтому работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 является необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы.
"Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года", - говорится в постановлении.
Вадим Рабинович
15 января, 22:47
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня 2019 года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
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