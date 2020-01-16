Киев настаивает на повторной верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

"Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения", - написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам первого в этом году заседания контактной группы.