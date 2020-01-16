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Киев настаивает на повторной верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе
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РИА Новости

Киев настаивает на повторной верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе

18:49 16.01.2020 (обновлено: 18:50 16.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского. Архивное фото
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе заявили о необходимости проведения повторной верификации Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ отвода тяжелого вооружения в регионе, заявила в четверг пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
7 января, 15:35
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
"Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения", - написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам первого в этом году заседания контактной группы.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1500126
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ДонбассЛеонид КучмаСММ ОБСЕДарья ОлиферЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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