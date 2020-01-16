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2020-01-16T18:40+0300
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Путин заявил, что пункт об индексации пенсий не нарушит Конституцию
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РИА Новости

Путин заявил, что пункт об индексации пенсий не нарушит Конституцию

18:40 16.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Внесение в Конституцию обязательства государства об индексации пенсий никак не нарушит стройность второй главы основного закона, но зафиксирует необходимость это делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы.

"Ни первая, ни вторая глава не должны быть затронуты, мы просто добавляем. Вот я сказал, например, что касается индексации пенсий - этого нет там, в Конституции. Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, она никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать", - сказал Путин, кадры с совещания которого были показаны в эфире "России 24".

Он подчеркнул, что, к сожалению, не всегда государство выполняло это.
"А я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств государством перед людьми, перед пенсионерами, у которых нет других источников дохода, кроме как получение пенсии, заработанной честно. Вряд ли кто-нибудь рискнет нарушить Конституцию, поэтому это чрезвычайно важная вещь", - добавил президент.
Та же ситуация и с идей зафиксировать в Конституции приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму, отметил Путин. "Это должно быть гарантировано на десятилетия вперед", - сказал он.
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