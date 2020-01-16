Путин заявил, что пункт об индексации пенсий не нарушит Конституцию

"Ни первая, ни вторая глава не должны быть затронуты, мы просто добавляем. Вот я сказал, например, что касается индексации пенсий - этого нет там, в Конституции. Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, она никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать", - сказал Путин, кадры с совещания которого были показаны в эфире "России 24".