Путин заявил, что пункт об индексации пенсий не нарушит Конституцию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Внесение в Конституцию обязательства государства об индексации пенсий никак не нарушит стройность второй главы основного закона, но зафиксирует необходимость это делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы.
"Ни первая, ни вторая глава не должны быть затронуты, мы просто добавляем. Вот я сказал, например, что касается индексации пенсий - этого нет там, в Конституции. Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, она никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать", - сказал Путин, кадры с совещания которого были показаны в эфире "России 24".
Он подчеркнул, что, к сожалению, не всегда государство выполняло это.
"А я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств государством перед людьми, перед пенсионерами, у которых нет других источников дохода, кроме как получение пенсии, заработанной честно. Вряд ли кто-нибудь рискнет нарушить Конституцию, поэтому это чрезвычайно важная вещь", - добавил президент.
Та же ситуация и с идей зафиксировать в Конституции приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму, отметил Путин. "Это должно быть гарантировано на десятилетия вперед", - сказал он.