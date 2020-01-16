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Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США
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РИА Новости

Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США

18:26 16.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео в МИД Греции. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео в МИД Греции. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Коммунистическая партия Греции (КПГ) призывает аннулировать соглашение с США по оборонному сотрудничеству или провести его обсуждение как полноценного законопроекта, сообщила пресс-служба КПГ.
Соответствующее письмо парламентский представитель партии Танасис Пафилис направил председателю парламента Константиносу Тасуласу, текст письма поступил в РИА Новости.
Правительство Греции вечером 24 декабря, накануне Рождества, внесло на ратификацию в парламент новое соглашение с США, которое предусматривает расширение американской базы Суда на Крите и предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. Греческие СМИ несколько дней ничего не писали о законопроекте, хотя его содержание держалось в секрете до внесения в парламент.
Согласно регламенту парламента, ратификация международного соглашения проходит по упрощенной процедуре – его только обсуждают в профильном комитете и затем ставят на голосование без обсуждения на пленарном заседании парламента.
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"КПГ осуждает как неприемлемое греко-американское соглашение, которое расширяет военные базы в нашей стране, как Суда, Лариса, Стефановикио, Александруполис, и одновременно предоставляет новое военное содействие", - говорится в письме.
КПГ требует отозвать и аннулировать соглашение, поскольку Греция, по мнению партии, превращается в военный плацдарм НАТО и США.
"В случае, если правительство настаивает на ратификации этого соглашения в парламенте, понятно, что обсуждение не может идти по сокращенной процедуре статьи 108 регламента парламента для ратификации международных договоров", - говорится в письме.
Компартия требует обсуждения соглашения и голосования как по законопроекту, который, согласно конституции, касается суверенных прав страны и размещения иностранных вооруженных сил в Греции.
Новое соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве было подписано 5 октября прошлого года во время визита в Афины госсекретаря США Майка Помпео. Срок действия нового соглашения не определен. Сейчас действующее соглашение продлевается ежегодно.
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Оборонное соглашение
Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году. По нему в Греции официально действовала лишь одна американская база - Суда-бей на острове Крит. Парламент Греции ежегодно утверждал продление соглашения на один год.
Новое соглашение "разрешает правительству Соединенных Штатов Америки содержать и эксплуатировать военные и вспомогательные возможности объектов греческих Вооруженных сил, а именно: 1) авиационную базу Лариса, 2) базу армейской авиации Стефановикио (аэродром Стефановикио), 3) другие объекты греческих Вооруженных сил по взаимному соглашению сторон или их назначенных представителей в соответствии с внутренними процедурами".
США получают "беспрепятственный доступ и использование" порта Александруполис на севере Греции "и других позиций" по "запланированным и срочным требованиям". Согласно документу, "использование Соединенными Штатами Америки невоенных объектов и инфраструктуры в Греции не ожидается круглогодичным, постоянным и исключительным". США предоставляется приоритет в их использовании. Запрос для срочного использования должен быть направлен за 48 часов.
Соглашение расширяет возможности использования морской базы Суда на Крите.
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Сейчас на авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. В Стефановикио и в Волосе планируется размещать ударные вертолеты. В Александруполисе планируется новая американская вертолетная база. США оплатили работы по подъему земснаряда "Ольга", затонувшего в порту Александруполис в 2010 году и мешавшего полностью использовать мощности порта. По словам посла США Джеффри Пайетта в Греции, США считают стратегически важным порт Александруполис и намерены участвовать в его приватизации.
В Греции проходили акции протеста против подписания соглашения о базах. В Афинах и в Салониках протестующие сожгли американские флаги, требуя не пускать американских военных на греческую землю.
Греция не скрывает, что соглашение имеет антитурецкий характер и надеется, что США поддержит ее в споре с Турцией.
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