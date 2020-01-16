Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Джеймс Хэтфилд впервые покажется на публике после продолжительной реабилитации. Это произойдет на автомобильной выставке в конце месяца, сообщает NME.
Группа отменила четыре концерта в сентябре, заявив, что Хэтфилду предстоит реабилитация после "борьбы с зависимостью", которую он ведет уже много лет.
После сообщения об отмене выступлений Хэтфилд не показывался на публике, но планирует сделать это в автомобильном музее Petersen в Лос-Анджелесе 30 января.
Он проведет встречу с фанатами и примет участие в аукционе по продаже двух своих электрогитар. Ранее сообщалось, что Хэтфилд передал музею свою коллекцию из десяти старинных автомобилей, включая Jaguar 1948 года и Ford 1936 года.