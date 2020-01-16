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Культура
2020-01-16T23:49+0300
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Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
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РИА Новости

Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации

23:49 16.01.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisВокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне "World Magnetic Tour" в Вильнюсе
Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне World Magnetic Tour в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Джеймс Хэтфилд впервые покажется на публике после продолжительной реабилитации. Это произойдет на автомобильной выставке в конце месяца, сообщает NME.
Группа отменила четыре концерта в сентябре, заявив, что Хэтфилду предстоит реабилитация после "борьбы с зависимостью", которую он ведет уже много лет.
После сообщения об отмене выступлений Хэтфилд не показывался на публике, но планирует сделать это в автомобильном музее Petersen в Лос-Анджелесе 30 января.
Он проведет встречу с фанатами и примет участие в аукционе по продаже двух своих электрогитар. Ранее сообщалось, что Хэтфилд передал музею свою коллекцию из десяти старинных автомобилей, включая Jaguar 1948 года и Ford 1936 года.
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