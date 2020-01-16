Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации

Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне "World Magnetic Tour" в Вильнюсе

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне "World Magnetic Tour" в Вильнюсе

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Джеймс Хэтфилд впервые покажется на публике после продолжительной реабилитации. Это произойдет на автомобильной выставке в конце месяца, . Джеймс Хэтфилд впервые покажется на публике после продолжительной реабилитации. Это произойдет на автомобильной выставке в конце месяца, сообщает NME.

Группа отменила четыре концерта в сентябре, заявив, что Хэтфилду предстоит реабилитация после "борьбы с зависимостью", которую он ведет уже много лет.

После сообщения об отмене выступлений Хэтфилд не показывался на публике, но планирует сделать это в автомобильном музее Petersen в Лос-Анджелесе 30 января.