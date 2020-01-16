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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T19:16+0300
https://ria.ru/20200116/1563511174.html
Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:95:2727:1628_1036x0_80_0_0_fa5a10f0952223dd8a0d48fc4ad8ae26.jpg
РИА Новости

Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"

18:20 16.01.2020 (обновлено: 19:16 16.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
"В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год", — написал Порошенко в Twitter.
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 08:11Послание президента России Федеральному собранию
Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера
По его мнению, из послания можно сделать вывод, что Путин якобы собирается остаться у власти навсегда.
Накануне президент обратился к Федеральному собранию и, в частности, предложил внести в Конституцию изменения, смысл которых — обеспечить дальнейшее развитие страны как правового социального государства, а также повысить роль политических партий и гражданского общества.
Так, по его мнению, Основной закон должен получить приоритет над международным правом, в Конституции также следует закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 00:58Послание президента России Федеральному собранию
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюПетр ПорошенкоВладимир ПутинРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Петя, расслабься... Кому ты нужен?
16 января, 18:25
Igor Kuznetcov
106161101
Еще как нужен! Он то точно знает, что кроме России его никто судить не будет, поэтому и боится укреплении России.
16 января, 18:29
Руслан Мурадов
10903001
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