Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"

По его мнению, из послания можно сделать вывод, что Путин якобы собирается остаться у власти навсегда.

Накануне президент обратился к Федеральному собранию и, в частности, предложил внести в Конституцию изменения, смысл которых — обеспечить дальнейшее развитие страны как правового социального государства, а также повысить роль политических партий и гражданского общества.