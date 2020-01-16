Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
По его мнению, из послания можно сделать вывод, что Путин якобы собирается остаться у власти навсегда.
Накануне президент обратился к Федеральному собранию и, в частности, предложил внести в Конституцию изменения, смысл которых — обеспечить дальнейшее развитие страны как правового социального государства, а также повысить роль политических партий и гражданского общества.
Так, по его мнению, Основной закон должен получить приоритет над международным правом, в Конституции также следует закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.