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ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе
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РИА Новости

ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе

18:19 16.01.2020 (обновлено: 18:48 16.01.2020)
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что основной причиной гибели среди гражданского населения в Донбассе остаются мины, в связи с чем сторонам конфликта необходимо усилить противоминную деятельность.
В четверг в столице Белоруссии прошли первые в этом году заседания контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.
"Главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, в этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность", - заявила Грау журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров.
Дипломат отметила, что в 2019 году число жертв среди гражданских значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта в Донбассе. "В январе по сравнению с концом прошлом года заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок", - констатировала Грау.
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Вчера, 18:00
Следующее заседание контактной группы по Донбассу пройдет 29 января
Она отметила, что приветствует состоявшийся в конце декабря между Киевом и Донбассом обмен удерживаемыми по форуме "всех установленных на всех установленных", что "стало большим прорывом и фактором, укрепляющим доверие между сторонами". Грау также сообщила, что в четверг работа контактной группы и ее подгрупп была ориентирована в основном на имплементации решений, закрепленных ранее на "нормандском" саммите в Париже.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассказал журналистам, что прошедшее в Минске заседание контактной группы вел предшественник Грау на посту спецпредставителя ОБСЕ Мартин Сайдик, а "госпожа Грау принимала активное участие, но основную координацию работы выполнял господин Сайдик".
"Следующая встреча у нас будет с другим распределением ролей - Грау попробует провести свое первое заседание, но при участии господина Сайдика. Я надеюсь, это заседание будет не менее успешным, чем сегодняшнее. Сегодня достаточно динамично шла дискуссия", - отметил Дейнего.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Наталья Никонорова
Вчера, 12:33
ДНР призвала Зеленского сосредоточиться на разведении сил в Донбассе
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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