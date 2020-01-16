ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе

МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что основной причиной гибели среди гражданского населения в Донбассе остаются мины, в связи с чем сторонам конфликта необходимо усилить противоминную деятельность.

В четверг в столице Белоруссии прошли первые в этом году заседания контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.

"Главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, в этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность", - заявила Грау журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров.

Дипломат отметила, что в 2019 году число жертв среди гражданских значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта в Донбассе. "В январе по сравнению с концом прошлом года заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок", - констатировала Грау.

Она отметила, что приветствует состоявшийся в конце декабря между Киевом и Донбассом обмен удерживаемыми по форуме "всех установленных на всех установленных", что "стало большим прорывом и фактором, укрепляющим доверие между сторонами". Грау также сообщила, что в четверг работа контактной группы и ее подгрупп была ориентирована в основном на имплементации решений, закрепленных ранее на "нормандском" саммите в Париже.

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего рассказал журналистам, что прошедшее в Минске заседание контактной группы вел предшественник Грау на посту спецпредставителя ОБСЕ Мартин Сайдик, а "госпожа Грау принимала активное участие, но основную координацию работы выполнял господин Сайдик".

"Следующая встреча у нас будет с другим распределением ролей - Грау попробует провести свое первое заседание, но при участии господина Сайдика. Я надеюсь, это заседание будет не менее успешным, чем сегодняшнее. Сегодня достаточно динамично шла дискуссия", - отметил Дейнего.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.