Минтруд начал прорабатывать предложения Путина, озвученные в послании

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минтруд приступил к проработке предложений, озвученных в послании Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Путин в среду выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
"Минтруд России приступил к проработке предложений президента, которые прозвучали в послании Федеральному собранию", - сообщили в пресс-службе.