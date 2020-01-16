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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T18:11+0300
https://ria.ru/20200116/1563510452.html
Минтруд начал прорабатывать предложения Путина, озвученные в послании
https://cdn22.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c26e7054f212921df8052ed67b9828cc.jpg
РИА Новости

Минтруд начал прорабатывать предложения Путина, озвученные в послании

18:11 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минтруд приступил к проработке предложений, озвученных в послании Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Путин в среду выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
"Минтруд России приступил к проработке предложений президента, которые прозвучали в послании Федеральному собранию", - сообщили в пресс-службе.
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