Путин поддержал предложение о популяризации Конституции в школах и СМИ

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением продумать меры о популяризации Конституции РФ в школах и СМИ.
На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции к Путину обратился академик Александр Чубарьян с предложением продумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования и СМИ, потому что в стране, по мнению ученого, нет достаточного уважения к основному закону.
"Я с вами согласен полностью. Человек, как правило, рядовой гражданин, не чувствует своей прямой связи с Конституцией, с основным законом. Необходимость индексаций пенсий - вот это запомнят все. Вот это будет в голове у каждого. И я вас уверяю, так отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться", - сказал Путин.