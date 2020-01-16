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Путин поддержал предложение о популяризации Конституции в школах и СМИ
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РИА Новости

Путин поддержал предложение о популяризации Конституции в школах и СМИ

18:07 16.01.2020 (обновлено: 18:10 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением продумать меры о популяризации Конституции РФ в школах и СМИ.
На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции к Путину обратился академик Александр Чубарьян с предложением продумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования и СМИ, потому что в стране, по мнению ученого, нет достаточного уважения к основному закону.
"Я с вами согласен полностью. Человек, как правило, рядовой гражданин, не чувствует своей прямой связи с Конституцией, с основным законом. Необходимость индексаций пенсий - вот это запомнят все. Вот это будет в голове у каждого. И я вас уверяю, так отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться", - сказал Путин.
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