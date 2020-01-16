Путин поддержал предложение о популяризации Конституции в школах и СМИ

"Я с вами согласен полностью. Человек, как правило, рядовой гражданин, не чувствует своей прямой связи с Конституцией, с основным законом. Необходимость индексаций пенсий - вот это запомнят все. Вот это будет в голове у каждого. И я вас уверяю, так отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться", - сказал Путин.