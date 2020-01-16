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Египет объявил о создании семью странами газового форума
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РИА Новости

Египет объявил о создании семью странами газового форума

18:04 16.01.2020
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© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Министр нефти Египта Тарек аль-Мулла объявил в четверг о создании семью странами Восточного Средиземноморья газового форума.
"Семь стран-основателей подписали соглашение о создании газового форума Восточного Средиземноморья", - заявил аль-Мулла на пресс-конференции.
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Он отметил, что члены форума передадут ЕС план организационной структуры новой международной организации для ее проверки.
В начале 2019 года министерство нефти и минеральных ресурсов Египта объявило о намерении создать газовый форум со штаб-квартирой в Каире. Соответствующая договоренность была достигнута государствами Восточного Средиземноморья (Египет, Кипр, Греция, Израиль, Италия, Иордания, Палестина). Отмечалось, что основной целью создаваемой организации должно стать "формирование регионального рынка газа, отвечающего интересам государств-членов путем обеспечения предложения и спроса". Кроме того, организация займется вопросами наиболее рационального использования ресурсов, инфраструктуры, поддержания конкурентоспособных цен и улучшения условий торговли "голубым топливом". Участники форума займутся формированием общей региональной политики в области природного газа.
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Стороны также изучат вопросы наиболее рационального использования существующей инфраструктуры и ее дальнейшего развития, сотрудничество государств-экспортеров и импортеров топлива, а также транзитных стран. Организация будет открыта для присоединения новых членов.
Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом.
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ЕвросоюзКипрГрецияИорданияПалестинаИталияЕгипетИзраильЭкономика
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