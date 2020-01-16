Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву

Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву

© Фото : пресс-служба посольства США Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый посол Новый посол США в РФ Джон Салливан прибыл в Москву , сообщили РИА Новости в посольстве США.

"Да, он в Москве", - заявила пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

В российском МИД ранее охарактеризовали Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и отметили, что Москва будет рада с ним сотрудничать.

В американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".