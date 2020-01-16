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Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву
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РИА Новости

Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву

17:59 16.01.2020 (обновлено: 18:47 16.01.2020)
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© Фото : пресс-служба посольства СШАПосол США в России Джон Салливан прибыл в Москву
Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву
© Фото : пресс-служба посольства США
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Салливан прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве США.
"Да, он в Москве", - заявила пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.
В российском МИД ранее охарактеризовали Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и отметили, что Москва будет рада с ним сотрудничать.
В американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ
15 января, 11:57
"Окунуться в российские реалии". В МИД "держат" погоду для Салливана
Салливан меняет на этом посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта.
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Джон СалливанМоскваРоссияСШАВ мире
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