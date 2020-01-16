Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Салливан прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве США.
"Да, он в Москве", - заявила пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.
В российском МИД ранее охарактеризовали Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и отметили, что Москва будет рада с ним сотрудничать.
В американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
Салливан меняет на этом посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта.